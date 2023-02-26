Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Лефортовском тоннеле восстановлено движение

Евгений Силаев
Происшествия
В Лефортовском тоннеле восстановлено движение
Фото: прокуратура Москвы
Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле, где ранее произошло ДТП с участием бетономешалки, восстановили движение. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто. Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии. Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте