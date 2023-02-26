В Лефортовском тоннеле восстановлено движение

Фото: прокуратура Москвы

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле, где ранее произошло ДТП с участием бетономешалки, восстановили движение. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто. Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии. Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП.