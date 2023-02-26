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Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 410 миллионов долларов

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 410 миллионов долларов
Фото: president.gov.ua

Саудовская Аравия планирует выделить для помощи Украине 410 миллионов долларов. Об этом стало известно в воскресенье, 26 февраля.

Во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд анонсировал выделение данного пакета.

В то же время дипломат подчеркнул, что королевство выступает за мирное разрешение конфликта России и Украины. Аль Сауд резюмировал, что работает с «друзьями на Украине» с целью смягчения экономических последствий кризиса, передает РБК.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot еще не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины. Министр отметил, что военные продолжают проходить обучение для работы с иностранной техникой.

По информации CNN, Зеленский направит американскому правительству список необходимого вооружения. Отмечается, что Киев рассчитывает получить истребители F-16 «для ускорения окончания конфликта».

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