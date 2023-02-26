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СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М11 в Новгородской области

Евгений Силаев
Происшествия
СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М11 в Новгородской области
Фото: УМВД России по Новгородской области

СК возбудил уголовное дело после ДТП на трассе М11 с участием 41 автомобиля. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Видео: СК РФ

На месте работают следователи и криминалисты. Следователи дадут правовую оценку организации, отвечающей за обслуживание дороги, передает Telegram-канал ведомства.

26 февраля на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда произошла авария. Объезд участка ДТП возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

Для водителей организованы пункты обогрева: там предусмотрены питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка для оказания первой помощи.

Число попавших в ДТП в Новгородской области автомобилей достигло 41. В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

Вечером 26 февраля движение частично восстановили. Трасса стала доступна для водителей, следующих из Москвы.

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