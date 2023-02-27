Движение транспорта по М11 открыли по двум полосам в направлении Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На 504-м километре трассы М11 запустили движение автомобилей в сторону Москвы по двум полосам. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

— Ночью на 504-м километре дорожники по временной схеме запустили движение — по одной полосе в каждом направлении. Всю ночь они ликвидировали последствия ДТП. Сейчас пустили движение по обычной схеме. На Москву работает две полосы, — говорится в сообщении.

Движение транспорта в Санкт-Петербург осуществляется по правой полосе, а на левой специалисты будут монтировать барьерные ограждения, которые были разобраны для временного движения, передает Telegram-канал компании.

Авария, о которой идет речь, произошла накануне из-за сильного гололеда. Число попавших в ДТП автомобилей составило 41. В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

В связи с произошедшим СК России по Новгородской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».