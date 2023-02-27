Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрывы «Северных потоков» терактом

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Подрыв трубопроводов «Северные потоки» стоит расценивать как теракт. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Инциденты на «СП-1» и «СП-2» дипломат назвал скандальными.

— Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению, — отметил он.

Такое нападение «в принципе должно рассматриваться как теракт», цитирует главу венгерского МИД РИА Новости.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков». По его мнению, Вашингтон решил пойти самым радикальным путем, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая под угрозой холодной зимы могла отказаться от антироссийских санкций.