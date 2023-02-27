Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрывы «Северных потоков» терактом

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрывы «Северных потоков» терактом
Фото: shutterstock

Подрыв трубопроводов «Северные потоки» стоит расценивать как теракт. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Инциденты на «СП-1» и «СП-2» дипломат назвал скандальными.

— Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению, — отметил он.

Такое нападение «в принципе должно рассматриваться как теракт», цитирует главу венгерского МИД РИА Новости.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков». По его мнению, Вашингтон решил пойти самым радикальным путем, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая под угрозой холодной зимы могла отказаться от антироссийских санкций.

Венгрия Россия Терроризм Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте