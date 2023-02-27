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Наталья Тимакова уйдет с поста зампреда ВЭБ.РФ 1 марта

Араз Салехов
Общество
Наталья Тимакова уйдет с поста зампреда ВЭБ.РФ 1 марта
Фото: YouTube-канал Kept (скриншот)

С 1 марта заместитель председателя ВЭБа Наталья Тимакова покинет госкорпорацию и перейдет на работу в Московскую школу управления «Сколково». Об этом в понедельник, 27 февраля, она рассказала в интервью РБК.

Как уточняется, на новом месте она займет должность директора по развитию.

— Я очень благодарна Игорю Шувалову (председатель ВЭБ.РФ) и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, — отметила она.

К таким проектам она отнесла строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах и многие другие. Соответствующее решение было принято по причине того, что Тимакова хочет «попробовать себя на новом направлении», сообщает издание.

В октябре 2022 года совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании. Пресс-секретарь авиагруппы Тамара Никифорова заявила, что с 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин. Он занимал пост замгендиректора S7 с 2021 года. Филева покинула свой пост досрочно. Она заняла должность в октябре 2021 года сроком на пять лет.

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