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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил СВО с профессиональным праздником

Лейла Алиева
Общество
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил СВО с профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 февраля, поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

— Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, — сказал глава государства.

Также российский лидер выразил благодарность всем солдатам и ветеранам Сил спецопераций за безупречную службу РФ, передает официальный сайт Кремля.

23 февраля Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является всенародным, поскольку он символизирует героическую историю армии и флота России.

В этот же день он почтил память павших воинов и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В рамках памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

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