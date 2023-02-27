Землетрясения магнитудой 5,1 и 5,6 произошли в Киргизии вблизи границы с Китаем

Фото: Unsplash

Несколько землетрясений произошли на территории Киргизии в разное время. Об этом сообщил Институт сейсмологии республики.

Так, в ночь на 27 февраля в киргизском государстве произошло землетрясение магнитудой 5,1, глубина очага составила 35 километров. Эпицентр располагался на киргизско-китайской границе в горах Кокшалтау. В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила 3,5–4 балла.

Позже, в 5:58 по местному времени (2:58 по московскому), еще одно землетрясение произошло на вышеуказанной территории — магнитуда в тот момент составила 5,6, сообщает сайт Института сейсмологии НАН КР.

В минувшую субботу, 25 февраля, геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксировали в 09:25 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров.

В Таджикистане на границе с Китаем также произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.