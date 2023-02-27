Аналог «Биг Мака» появился во «Вкусно — и точка»

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Аналог «Биг Мака» появился в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом говорится в сообщении компании.

— В меню сети «Вкусно — и точка» появились бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами, — рассказали представители сети.

Как уточняет ТАСС, их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года.

В декабре 2022 года гендиректор сети Олег Пароев анонсировал появление аналога «Биг Мака» — бургера «Биг Хит». Появление новинки было запланировано на февраль 2023 года. Пароев отметил, что «Биг Хит» создавался долго. Во «Вкусно — и точка» надеются, что потребители почувствуют тот же вкус, что был раньше.

С 26 декабря в меню всех российских ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» добавили детские наборы. Они получили название «Кидз комбо» и будут доступны в том числе в меню доставки.

7 декабря «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. Оформить заказ можно через мобильные приложения «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В рамках первого этапа тестирования доставки заказать еду можно будет из ограниченного количества точек.