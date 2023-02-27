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Политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни

Араз Салехов
Общество
Политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни
Фото: YouTube-канал Осторожно: Собчак (скриншот)

Российский политолог, основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года в ночь на 27 февраля. Об этом сообщил заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Как стало известно «Ведомостям», политолог в последнее время тяжело болел.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. В 2000 году ФЭП разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина, позднее Павловский выступал как консультант Администрации президента. 24 апреля 2008 года президент Дмитрий Медведев наградил Павловского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Политолог занимал должность главного редактора и издателя «Русского журнала», директора «Русского института» и «Фонда эффективной политики».

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