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Андрей Бочкарев: При возведении жилого квартала в Новой Москве применяют инновационную технологию строительства

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: При возведении жилого квартала в Новой Москве применяют инновационную технологию строительства
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В ходе возведения второй очереди жилого квартала «Новая звезда» в Коммунарке применяются инновационные технологии, которые дают возможность сократить сроки строительства. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При возведении этого квартала застройщик применяет собственную технологическую разработку — метод высокоскоростного строительства, который уже позволил сократить сроки строительства как минимум на восемь месяцев, — рассказал он.

Такого рода технология предполагает уход от последовательного метода строительства и переход к методу параллельного строительства. По словам заммэра, площадь второй очереди квартала «Новая звезда» составляет 134 тысячи квадратных метров.

В минувшую субботу, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации ускорилась в 14 районах столицы. Глава города уточнил, что за год в Москве подобрано 35 стартовых площадок общей площадью более 700 тысяч квадратных метров для строительства нового жилья.

Строительство Технологии Москва Андрей Бочкарев
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