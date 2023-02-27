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Экипажи Дорожного патруля ЦОДД оформили более 900 европротоколов с начала года

Лейла Алиева
Город
Экипажи Дорожного патруля ЦОДД оформили более 900 европротоколов с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ежедневно 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД обеспечивают безопасность на столичных дорогах. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Экипажи работают 24/7 и всегда готовы прийти на помощь водителям на дороге. Например, помочь в оформлении европротокола при мелком ДТП. С начала года сотрудники оформили уже более 900 европротоколов, а с начала своей работы — уже более 58 тысяч, — рассказал он.

Дорожный патруль помогает регулировать движение на сложных перекрестках при проведении мероприятий, а также при временных перекрытиях.

С начала года экипажи Дорожного патруля ЦОДД пришли на помощь москвичам 2224 раза. В рамках своей работы экипажи оформляли европротоколы, меняли пробитые колеса, запускали двигатели, а также буксировали машины с дороги и помогали при авариях.

В машине каждого экипажа Дорожного патруля ЦОДД есть огнетушители, аптечка, домкрат, а также набор инструментов.

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