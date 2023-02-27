Андрей Бочкарев рассказал о сроках завершения строительства дома на месте бывшей фабрики «Йокиш»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Михалковская улица, 48 Карта всех событий

Специалисты завершают строительство первого корпуса жилого комплекса на месте бывшей тонкосуконной фабрики «Йокиш» в Головинском районе. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Совместно с городом московские застройщики возвращают к жизни бывшие промышленные территории и предприятия. В Головинском районе инвестор восстановит часть исторических зданий фабрики «Йокиш» конца XVIII — начала XIX века, — отметил он.

Планируется, что первый дом будет введен в эксплуатацию в конце марта 2023 года. По словам заммэра, сохранившиеся исторические здания мануфактуры адаптируют под современное использование — в частности, в одном из корпусов фабрики разместят детское дошкольное учреждение.

Кроме того, в настоящее время в Коммунарке идет строительство второй очереди жилого квартала «Новая звезда». Как стало известно, в ходе возведения объекта специалисты применяют инновационные технологии, которые дают возможность сократить сроки работ.

В минувшую пятницу, 24 февраля, Бочкарев заявил, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше двух миллионов квадратных метров недвижимости. По его словам, в городе по-прежнему сохраняются высокие темпы ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.