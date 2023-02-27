Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РБК: Российские банки предложили снизить лимит бесплатных переводов себе

Лейла Алиева
Финансы
РБК: Российские банки предложили снизить лимит бесплатных переводов себе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российские банки планируют снизить лимит бесплатных переводов «самому себе» до 300-600 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С данным предложением ранее выступил Центробанк, инициатива была одобрена Госдумой. Согласно документу, граждане смогут переводить средства между собственными счетами в разных банках с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ, лимит при этом составлял до 1,4 миллиона в месяц.

В свою очередь Сбербанк и ВТБ не поддержали такую идею и предложили установить лимит бесплатных транзакций в 200 тысяч рублей в месяц, передает РБК.

Недавно в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о цифровом рубле. Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции.

Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки. Переводы цифровых рублей будут несопоставимо дешевле привычных, так как речь идет об обычном коде.

Банки Россия Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте