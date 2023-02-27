РБК: Российские банки предложили снизить лимит бесплатных переводов себе

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Российские банки планируют снизить лимит бесплатных переводов «самому себе» до 300-600 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С данным предложением ранее выступил Центробанк, инициатива была одобрена Госдумой. Согласно документу, граждане смогут переводить средства между собственными счетами в разных банках с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ, лимит при этом составлял до 1,4 миллиона в месяц.

В свою очередь Сбербанк и ВТБ не поддержали такую идею и предложили установить лимит бесплатных транзакций в 200 тысяч рублей в месяц, передает РБК.

Недавно в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о цифровом рубле. Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции.

Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки. Переводы цифровых рублей будут несопоставимо дешевле привычных, так как речь идет об обычном коде.