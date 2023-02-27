Эндокринолог Тананакина рассказала, кому нельзя поститься

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Во время соблюдения поста организм не получает достаточного количества белка и жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора. При ряде заболеваний соблюдать пост просто нельзя. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Эксперт отметила, что поститься не стоит людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, то есть с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной и сердечной недостаточностью.

Также проблемы со здоровьем могут возникнуть у пациентов с диагнозом сахарный диабет.

Доктор предупредила, что пост противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет, передает РИАМО.

Православные жители России 27 февраля начинают Великий пост. Завершится он 16 апреля, передает ФАН. Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.