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Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В 2023 году в столице завершат строительство нескольких современных медицинских объектов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве продолжается активное развитие системы здравоохранения. В этом году завершим ряд суперсовременных медицинских объектов, — сказал он.

Например, флагманские центры появятся на территории больниц имени Буянова и Боткина, а также ГКБ № 15 имени Филатова. Кроме того, в городе завершится строительство лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1, детского корпуса и корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке, лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова и подстанции скорой помощи в Щербинке.

Также Собянин в своем Telegram-канале добавил, что в столице подойдет к концу строительство порядка 10 поликлиник в разных округах.

В минувшую среду, 22 февраля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство трех флагманских медцентров в столице должно завершиться в 2023 году. По его словам, за последние 11 лет в городе возвели почти 130 различных медучреждений.

Строительство Медицина Москва Сергей Собянин
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