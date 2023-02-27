«Сохраняю большое уважение»: Нарышкин рассказал об отношении к главе ЦРУ Бернсу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Встреча в Анкаре проходила «в очень комфортной обстановке» и достаточно содержательно для обеих сторон. Таким образом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опроверг заявления американских СМИ о «высокомерном» тоне разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

— Я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления, — отметил он.

Глава СВР добавил, что позитивно оценивает прошедшую в турецкой столице встречу, сообщает РИА Новости.

Накануне Бернс назвал дерзким поведение Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. По мнению главы ЦРУ, такое поведение российского коллеги связано с верой правительства РФ в победу на Украине и истощением европейских союзников в вопросе поддержки киевского режима.

Стороны провели переговоры 14 ноября 2022 года в турецкой столице Анкаре. На мероприятии обсуждались риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США.