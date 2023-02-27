Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онищенко перечислил страны, где стала активнее распространяться холера

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко перечислил страны, где стала активнее распространяться холера
Фото: АГН Москва

Раньше холера фиксировалась в отдельных регионах, теперь заболевание распространяется по всему миру. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, некоторое время назад большую часть случаев фиксировали в Йемене — 84,9 процента от всего количества. В настоящее время заболевание распространяется по всему миру, что является серьезной проблемой. Количество случаев заболевания увеличилось в Турции, Конго, Замбии, Мексике.

Онищенко подчеркнул, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, Европа пока находится в относительной безопасности.

При этом эксперт добавил, что у человечества имеются все необходимые средства для борьбы с этим заболеванием, включая вакцины, передает НСН.

Роспотребнадзор не зафиксировал в Санкт-Петербурге ни одного случая заболевания чумой или холерой в 2021 и 2022 годах. Такое заявление сделала главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова, передает издание argumenti.ru.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что холера — острая кишечная антропонозная инфекция, для которой характерна высокая контагиозность, то есть она отличается высокой заразностью.

Здоровье Геннадий Онищенко Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте