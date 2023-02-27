Онищенко перечислил страны, где стала активнее распространяться холера

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Раньше холера фиксировалась в отдельных регионах, теперь заболевание распространяется по всему миру. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, некоторое время назад большую часть случаев фиксировали в Йемене — 84,9 процента от всего количества. В настоящее время заболевание распространяется по всему миру, что является серьезной проблемой. Количество случаев заболевания увеличилось в Турции, Конго, Замбии, Мексике.

Онищенко подчеркнул, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, Европа пока находится в относительной безопасности.

При этом эксперт добавил, что у человечества имеются все необходимые средства для борьбы с этим заболеванием, включая вакцины, передает НСН.

Роспотребнадзор не зафиксировал в Санкт-Петербурге ни одного случая заболевания чумой или холерой в 2021 и 2022 годах. Такое заявление сделала главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова, передает издание argumenti.ru.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что холера — острая кишечная антропонозная инфекция, для которой характерна высокая контагиозность, то есть она отличается высокой заразностью.