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Приметы и советы

В «Транснефти» назвали причину прекращения поставок из России в Польшу

Лейла Алиева
В мире
В «Транснефти» назвали причину прекращения поставок из России в Польшу
Фото: pixabay.com

«Транснефть» остановила прокачку российской нефти на польские НПЗ из-за ряда нарушений. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.

— Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО «Транснефть» не осуществляется, — пояснил он.

Демин добавил, что маршрутные поручения оформляются отправителями грузов, передает ТАСС.

О прекращении поставок российской нефти в Польшу 25 февраля сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

В декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак назвал действия польских властей на нефтегазовом рынке театром абсурда. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

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