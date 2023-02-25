Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Польше сообщили о прекращении поставок нефти из России

Евгений Белоусов
В мире
В Польше сообщили о прекращении поставок нефти из России
Фото: Unsplash

В Польшу прекратила поступать нефть из России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

— Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений, — написал он в Twitter.

В декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак назвал действия польских властей на нефтегазовом рынке театром абсурда.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему может привести эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза и G7.

Французский журналист Жан-Мишель Беза отметил, что российская экономика оказалась устойчивее, чем думали европейские и американские политики. Также он подчеркнул, что Россия существенно пополнила валютные резервы благодаря продаже нефти.

Нефть Польша Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте