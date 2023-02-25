В Польше сообщили о прекращении поставок нефти из России

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В Польшу прекратила поступать нефть из России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

— Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений, — написал он в Twitter.

В декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак назвал действия польских властей на нефтегазовом рынке театром абсурда.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему может привести эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза и G7.

Французский журналист Жан-Мишель Беза отметил, что российская экономика оказалась устойчивее, чем думали европейские и американские политики. Также он подчеркнул, что Россия существенно пополнила валютные резервы благодаря продаже нефти.