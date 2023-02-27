Bild: Запад принудит Украину к переговорам в случае военного провала

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В случае военного провала Украины западные страны принудят ее начать переговоры с Россией. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США.

— С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится, — говорится в публикации.

Как утверждает издание, уже сейчас западные политики обсуждают военный ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако правительства Запада продолжают открыто поддерживать Киев и снабжать вооружением, передает РИА Новости.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу.

Позже президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что предложенный КНР план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Американский лидер назвал «нерациональной» саму идею того, что Пекин будет вести за Киев переговоры о завершении конфликта.