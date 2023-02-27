Финансовый эксперт Лашко дал советы, как общаться с коллекторами

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Что делать, если коллекторы звонят человеку и как правильно вести разговор, рассказал финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

Специалист не советует грубить, угрожать, использовать бранную лексику, так как все разговоры с коллекторами записываются и хранятся 3 года. Эксперт отметил, что знает немало случаев, когда за оскорбление коллектора заводили уголовное дело.

— Нервные заемщики любят наговорить всякой гадости представителям коллекторского агентства. А потом получить «привет» — стук в дверь от участкового», — отметил Лашко в комментарии Общественной Службе Новостей.

В начале февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассматривают законопроект об ужесточении наказания для коллекторов, передает ФАН.

Коллекторы — сотрудники специализированных организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности граждан. О том, какими правами обладают эти организации и что делать, если вы не брали кредит, а от вас требуют вернуть долг, — в материале «Вечерней Москвы».