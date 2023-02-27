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«Короля эльфов» задержали в центре Москвы за попытку установить связь с космосом

Степан Жирнов
Происшествия
«Короля эльфов» задержали в центре Москвы за попытку установить связь с космосом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Александровский сад Карта всех событий

В центре Москвы задержали «короля эльфов», который пытался ночью установить связь с космосом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 27 февраля.

По данным «ВМ», мужчина пришел ночью в Александровский сад, расстелил ковер и начал проводить обряд. Его действия привлекли внимание правоохранительных органов, которые незамедлительно задержали гражданина. Мужчина рассказал полицейским, что пытался выйти на связь с космосом. Для дальнейших разбирательств правоохранители передали задержанного врачам.

Позже стало известно, что мужчина уже неоднократно попадал в похожие истории. 25-летний житель Подмосковья является поклонником произведений Джона Толкиена и считает себя «королем эльфов».

1 февраля сотрудники полиции остановили иностранку, которая пыталась выгулять по Красной площади теленка. Причиной прогулки стало не психическое расстройство, а желание девушки показать любимому питомцу центр столицы. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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