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МИД России анонсировал ответные санкции против США и Канады

Евгений Силаев
В мире
МИД России анонсировал ответные санкции против США и Канады
Фото: МИД РФ

Россия готовит ответные санкции против США и Канады. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания, — заявила Захарова.

По мнению дипломата, новый пакет западных санкций направлен на подрыв экономического и промышленного потенциала России, передает официальный сайт МИД РФ.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, под ограничительные меры попал бизнесмен Сергей Адоньев.

Также США запретили ввозить в Россию и Белоруссию смартфоны дороже 300 долларов. Помимо них, в список запрещенных товаров попали вентиляторы, кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более 750 долларов.

Санкции США МИД РФ Канада
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