США запретили ввозить в Россию и Белоруссию смартфоны стоимостью свыше 300 долларов

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США в рамках объявленного в пятницу, 24 февраля, пакета санкций против России и Белоруссии расширили список «предметов роскоши», на которые распространяются экспортные ограничения, добавив в него в том числе смартфоны ценой выше 300 долларов, также ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования.

Как говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, всего в список таких «предметов роскоши» были добавлены 276 пунктов.

Среди них — смартфоны, оптовая цена на которые в Штатах составляет более 300 долларов за единицу, фены для волос, микроволновые печи, кофемашины и тостеры. Кроме того, в списке фигурируют виниловые проигрыватели, электронные весы стоимостью свыше 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.