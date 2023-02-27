Появились подробности о задержании «короля эльфов» в центре столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Александровский сад Карта всех событий

Молодой человек, которого задержали в центре столицы за попытку установить связь с космосом, не в первый раз попадает в странные истории. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

По неподтвержденным данным, ранее 25-летнего москвича уже госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Случилось это после того, как мужчина сбежал из дома, поскольку потерял работу. Тогда беглеца искали полицейские по просьбе родственников.

Нашелся молодой человек сам — спустя пару месяцев. Он обратился в полицию из-за потери паспорта. Оказалось, что все это время мужчина бродяжничал, решив воссоединится с природой. Тогда «короля эльфов» передали родственникам, которые отправили его в специализированную клинику. Но вскоре мужчина оттуда сбежал и вернулся домой.

Тогда родители сняли молодому человеку квартиру. Накануне задержания москвич сообщил матери, что у него появилась новая работа в сфере проведения квестов, сообщил «МК». Однако вместо мероприятия мужчина отправился в Александровский сад, где был задержан за попытку связаться с космосом, после чего был передан врачам.