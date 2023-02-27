Киев признал сосредоточение украинских войск у границы с Приднестровьем

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Киев сосредоточил подразделения украинской армии возле Приднестровья. Такое заявление сделала в понедельник, 27 февраля, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

— Наши силы сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья, — сказала она.

По словам Гуменюк, подразделения украинской армии, расположенные возле непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, адекватны той угрозе, которая якобы может исходить от российской стороны, передает РИА Новости.

По информации Минобороны России, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники ВСУ.

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья. Ее подготовят подразделения ВСУ с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования «Азов».

В середине января вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии заявил, что власти республики продолжат настаивать на выводе военных РФ из Приднестровья, однако будут решать данный вопрос только мирным путем.