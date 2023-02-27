Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев с 14 марта из соображений безопасности

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Авиакомпания Wizz Air из соображений безопасности приняла решение с 14 марта приостановить все рейсы в Кишинев. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

— Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта, — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк официально признала, что Киев сосредоточил подразделения украинской армии возле Приднестровья.

По информации Минобороны России, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники ВСУ.

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья. Ее подготовят подразделения ВСУ с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования «Азов».