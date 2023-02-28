Спецназ России при штурме позиций ВСУ применил новую систему с дронами-камикадзе

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Российский спецназ применил в зоне специальной военной операции для штурма позиций противника новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, которые способны автоматически выбирать маршрут к цели. Об этом рассказал информированный источник.

— Подразделениями российского спецназа в зоне спецоперации при штурме позиций ВСУ, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что комплекс позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления БПЛА, в эту точку дрон доберется в автоматическом режиме.

Кроме того, по словам источника, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, которые ведут бой, и камер разведывательных дронов собирается информация о местности и противнике. Потом на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На ней отмечаются позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе двигается к выбранной цели для ее поражения осколочно-фугасным зарядом.

17 февраля сообщалось, что транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям. Его первый полет должен состояться в апреле. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров.