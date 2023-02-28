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Футбольные болельщики в Польше вывесили «скандальный» антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время игры местной команды «Шленск». Об этом сообщило издание Gazeta Wroclawska.

В статье сказано, что баннер с перечеркнутым тризубом украинских националистов появился за воротами гостевого клуба примерно через час после начала матча.

Отмечается, что эта акция болельщиков «удивительна», так как клуб с начала конфликта на Украине участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев, а менеджером клубного журнала является уроженка соседней страны.

Издание напомнило, что это не «первый подобный скандал»: осенью 2022 года фанаты «Шленска» во время игры вывесили баннер с надписью «Нет украинизации Польши», что вызвало резонанс в местной прессе, сообщает РИА Новости.

Бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике, им нужно вернуться в свою страну. Об этом 17 февраля заявил обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.