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Синоптики предупредили о снежной и ветреной погоде в Москве 28 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о снежной и ветреной погоде в Москве 28 февраля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Во вторник, 28 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и ветреная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–13 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–7 метров в секунду, его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 93 процентов, передает портал «Метеоновости».

В первые две недели марта в Москве сохранится холодная погода. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, март с точки зрения погоды останется зимним месяцем. В первые дни весны ожидается резкое похолодание, которое сменится резким потеплением.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на ближайшую неделю.

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