Песков заявил о преждевременности разговоров об участии Путина в выборах в 2024 году
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы президента страны Владимира Путина на участие в выборах в 2024 году.
Он отметил, что пока глава государства не делал никаких заявлений по этому поводу.
— Еще немного преждевременно. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого, — заявил представитель Кремля в беседе с изданием «Известия».
Песков добавил, что в условиях проведения специальной операции перспективы проведения выборов ставились под вопрос.
— Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть, что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы, — заключил он.
В этом же интервью Песков рассказал, что Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей. По словам официального представителя Кремля, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон много раз говорили, что продолжат общаться с российским коллегой и будут вместе пытаться найти пути выхода из ситуации, которая произошла на Украине.