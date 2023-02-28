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Песков заявил о преждевременности разговоров об участии Путина в выборах в 2024 году

Юлия Курганова
Общество
Песков заявил о преждевременности разговоров об участии Путина в выборах в 2024 году
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы президента страны Владимира Путина на участие в выборах в 2024 году.

Он отметил, что пока глава государства не делал никаких заявлений по этому поводу.

— Еще немного преждевременно. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого, — заявил представитель Кремля в беседе с изданием «Известия».

Песков добавил, что в условиях проведения специальной операции перспективы проведения выборов ставились под вопрос.

— Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть, что это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы, — заключил он.

В этом же интервью Песков рассказал, что Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей. По словам официального представителя Кремля, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон много раз говорили, что продолжат общаться с российским коллегой и будут вместе пытаться найти пути выхода из ситуации, которая произошла на Украине.

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