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За 10 лет использования камер дороги столицы стали самыми безопасными в России

Никита Худяков
Город
За 10 лет использования камер дороги столицы стали самыми безопасными в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Благодаря системе фотовидеофиксации дороги столицы стали самыми безопасными в России. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За 10 лет использования камер дороги столицы стали самыми безопасными в России — на 100 тысяч жителей здесь приходится 2,3 погибших в ДТП, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выделенных полосах и очагах аварийности установлено 3,8 тысячи современных камер. Это позволило на 71 процент снизить количество нарушений на выделенных полосах по сравнению с 2021 годом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

12 февраля стало известно, что около 800 камер обеспечивают безопасность поездок на МКАД. Благодаря предпринятым мерам число аварий сократилось на 13 процентов в сравнении с 2020 годом.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние три года число смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Для этого столичные власти приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения.

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