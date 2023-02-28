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Приметы и советы

Ученый Угольников объяснил, как меняется длина суток на Земле

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый Угольников объяснил, как меняется длина суток на Земле
Фото: pixabay.com

Ряд ученых заявил об аномальном ускорении вращения Земли. Было установлено, что 29 июля 2022 года планета повернулась вокруг своей оси быстрее на 1,59 миллисекунды. Старший научный сотрудник Института космических исследования РАН Олег Угольников пояснил, что означает это явление и будет ли вращение планеты ускоряться в дальнейшем.

Эксперт пояснил, что зафиксированное ускорение Земли вовсе не значит, что с каждым новым днем планета будет вращаться быстрее.

Он рассказал, что период вращения Земли вокруг оси составляет 23 часа 56 минут. Небольшие отклонения от этой нормы исчисляются миллисекундами.

Таким образом, сутки могут становиться как длиннее, так и короче. Наличие коротких суток не означает, что Земля ускоряется в своем вращении.

— Наоборот, у нас постепенно идет очень-очень медленное замедление движения Земли из-за приливного влияния Луны, — отметил Угольников в комментарии МИР 24.

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Александр Жигалин также поддержал это мнение. Он отметил, что скорость вращения Земли то увеличивается, то уменьшается. На самом деле в своей траектории вокруг Солнца она испытывает 13 разных движений, передает Царьград.

Большая комета, именуемая Зеленой, вернулась к Земле спустя 50 тысяч лет. Метеор C/2022 E3 (ZTF) получил прозвище за характерный цвет комы — газово-пылевого облака вокруг ядра. О самых известных больших кометах, которые взбудоражили человечество, — в материале «Вечерней Москвы».

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