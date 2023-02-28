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Замглавы МИД Панкин: Отказ от доллара США в расчетах многих стран уже не переломить

Евгений Жуков
В мире
Замглавы МИД Панкин: Отказ от доллара США в расчетах многих стран уже не переломить
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что все больше стран задумываются о повышении роли альтернативных доллару валют во взаимных расчетах. По его словам, подобную тенденцию уже ничем не нарушить. Такое мнение он высказал во вторник, 28 февраля.

— Нет никакого сомнения, что неправомерное лишение России возможности распоряжаться своими долларовыми авуарами послало остальным странам однозначный сигнал: американская валюта стала высокорисковым финансовым инструментом, — заявил заместитель министра иностранных дел России.

Он также добавил, что в связи с подобными изменениями в глобальной финансовой системе многие государства стали задумываться о повышении роли альтернативных доллару США валют во взаимных расчетах, цитирует слова Панкина ТАСС.

Экономист и аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что сложно спрогнозировать, будут ли меняться курсы доллара и евро в конце февраля или начале марта. Более конкретные прогнозы можно сделать на лето, когда, скорее всего, евро будет слабее доллара.

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