Психолог Наумова назвала четыре способа тайком узнать размер кольца девушки

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В некоторых случаях молодые люди, желающие сделать предложение девушке, могут выяснить размер ее пальца с помощью подруг или мамы возлюбленной. Однако если необходимо сохранить намерение в секрете от всех, есть и другие способы выяснить размер кольца. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

Собеседница «ВМ» добавила, что многие девушки хотели бы знать о намерениях своих молодых людей заранее.

— Иногда девушка может быть просто не готова к тому, что ей сделают предложение, и в какой-то момент она неправильно отреагирует. Когда есть определенная подготовка, у девушки будет время подумать, взвесить все. И в нужный момент она сможет тактично отказаться или тактично согласиться. Девушки иногда сбиваются с толку и ведут себя не очень красиво. А потом они уже согласны — ходят к психологу и спрашивают, что же делать, — рассказала специалист.

Так как мужчины знают характер своих девушек, они сами должны понять, как лучше поступить, уверена эксперт. Если девушка решительная, ей можно сделать сюрприз, выяснив размер пальца самостоятельно. Например, можно измерить какое-нибудь из уже имеющихся у девушки колец, заметила Наумова.

В некоторых случаях подойдет своеобразная игра, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Можно в игровой форме пошутить. Например, взять какую-нибудь ниточку, обвести вокруг пальца и сказать: «Хочу запомнить размер твоего пальца». Девушка все поймет и станет ждать, надеяться. Когда ей сделают предложение, она уже прокрутит это в мечтах и будет готова к тому, чтобы ответить «да», — отметила психолог.

Размер кольца могут подсказать подруги девушки, которые наверняка все расскажут будущей невесте и подготовят ее к этому, уверена Наумова.

В некоторых случаях хороший вариант — выяснить размер пальца возлюбленной у ее матери, посоветовала специалист.

— Поговорить с мамой девушки — тоже прекрасный вариант. Можно таким образом заручиться ее поддержкой. Но если мама против, то получится, что третье лицо вмешивается в любовь молодых и может все испортить. Если у молодого человека с мамой девушки хорошие отношения, то здорово будет и поговорить, и посоветоваться. Таким образом, мама подготовит свою дочку, если это необходимо. Будущую тещу брать в советники здорово, если есть такая возможность, — заключила собеседница «ВМ».