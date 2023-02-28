В России за сутки выявили 9753 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9753 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 35 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 2053 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 14 365 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».