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Эксперт Месонжник объяснил причины роста цен на турпутевки

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Месонжник объяснил причины роста цен на турпутевки
Фото: Pixabay

Рост цен на туристические путевки вызван тем, что продавцы пытаются спекулировать на громких событиях, которые происходят в мире, в том числе на землетрясениях и антироссийских санкциях. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Он пояснил, что внешнеполитические события влияют на разницу в курсах валют (рубль к доллару и евро).

— Во-вторых, отели и авиакомпании начинают «жадничать в моменте» и потом цены понемногу снижают — такую динамику мы видели, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

По его словам, цены на путевки могут постепенно снижаться, если в мире не происходит ничего из ряда вон выходящего.

Россияне в ходе опроса рассказали о целях своих путешествий. Чаще всего граждан привлекают прогулки по красивым городам. О желании любоваться архитектурой сообщили 18 процентов респондентов. Активный отдых привлекает 16 процентов участников исследования, передает Nation news.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее рассказал, что упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения обеспечат возможность развития въездного туризма.

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