Песков прокомментировал ситуацию с движением «Рёдан»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с движением «Рёдан», заявил, что подобная «псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодежи». Об этом он заявил во вторник, 28 февраля.

— Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее, это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком «минус» и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи, — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

Вечером 22 февраля в одном из крупнейших московских ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка между подростками. Молодые люди были одеты в клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука с двенадцатью лапами и цифрой «4», красовавшейся на спине членистоногого. Сотрудники охраны не стали вмешиваться в потасовку. По разным данным, в стычке приняли участие не менее 20 человек. Как выяснилось позже, дебоширами оказались участники новой субкультуры, называющие себя ЧВК «Рёдан». Теперь ребят разыскивает полиция. «Вечерняя Москва» решила узнать, что это за движение и насколько оно может быть опасно для подростков.