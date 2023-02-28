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Приметы и советы

В Кремле не стали раскрывать причины закрытия неба над Петербургом

Никита Худяков
Общество
В Кремле не стали раскрывать причины закрытия неба над Петербургом
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом. При этом он уточнил, что у главы государства Владимира Путина есть полная информация на этот счет.

— Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. Мы в ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства, — сказал Песков.

По его словам, у президента России имеется полная информация по данному вопросу.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом были подняты истребители. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближались к городу.

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Конкретная причина данного решения не уточняется.

Позже источник, близкий к экстренным службам аэропорта сообщил, что в городе отменяют план «Ковер» и открывают небо над городом. По его данным, ограничения перестали действовать в 11:40 по московскому времени.

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