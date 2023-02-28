«Аэрофлот» скорректирует расписание рейсов после ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, которые вводили утром 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Известно, что рейс Москва — Калининград вернулся в Шереметьево и будет выполнен позже. В свою очередь рейс Москва — Санкт-Петербург вернулся в Шереметьево, также был отменен один рейс из Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным средств массовой информации, в небо над Северной столицей России была поднята военная авиация. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближались к городу.

Власти Санкт-Петербурга позже официально сообщили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Конкретная причина данного решения не уточнялась.