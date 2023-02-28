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Спасатели прибыли на место крушения вертолета под Мурманском

Евгений Белоусов
Происшествия
Спасатели прибыли на место крушения вертолета под Мурманском
Фото: Pixabay

На место крушения вертолета под Мурманском прибыли сотрудники спасательных служб, пассажиров на снегоходах доставили в село Ловозеро. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

— Спасатели и волонтеры прибыли на место. На данный момент пассажиров на снегоходах доставили в село Ловозеро, — говорится в сообщении.

Упавший вертолет следовал рейсом село Краснощелье — село Ловозеро. По данным ведомства, на борту находилось девять человек, трое из которых — члены экипажа. Информация о погибших не уточняется, отметили в пресс-службе.

Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку в трех километрах от мурманского аэропорта 28 февраля. По неподтвержденным данным, при крушении пострадали минимум четыре человека.

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