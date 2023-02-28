Вертолет с восьмью людьми на борту разбился под Мурманском

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Под Мурманском разбился вертолет, на борту которого было восемь человек. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в экстренных службах региона.

Вертолет рухнул при заходе на посадку в трех километрах от мурманского аэропорта. По неподтвержденным данным, при крушении пострадали минимум четыре человека. В качестве одной из версий падения рассматривается ошибка пилота и отказ техники, передает ТАСС.

20 февраля в Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Всего на борту находились 10 человек, в результате крушения один человек погиб и еще один пострадал.

До этого Нарьян-Марский авиаотряд сообщил, что самолет Ан-2, который потерпел крушение в Ненецком автономном округе, не смог сесть в поселке Каратайка из-за плохих погодных условий. Воздушное судно направлялось в сторону запасного аэропорта Варандей, однако через некоторое время перестало выходить на связь.