МЧС опровергло информацию о пожаре в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве

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Москва, улица Достоевского, 4к1 Карта всех событий

В здании НИМЦ ФПИ на улице Достоевского не было возгорания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, пожарная бригада прибыла по адресу улица Достоевского, дом № 4, корпус 1, и обследовала местность. Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания.

Ранее появлялась информация о том, что в здании НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний на северо-востоке столицы произошел пожар.

Другое возгорание произошло в жилом доме на северо-западе Москвы. Огонь охватил квартиру на 17-м этаже. В процессе тушения спасли одного человека. В результате инцидента никто не пострадал.