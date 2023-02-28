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МЧС опровергло информацию о пожаре в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
МЧС опровергло информацию о пожаре в НИМЦ ФПИ на улице Достоевского в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Достоевского, 4к1 Карта всех событий

В здании НИМЦ ФПИ на улице Достоевского не было возгорания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, пожарная бригада прибыла по адресу улица Достоевского, дом № 4, корпус 1, и обследовала местность. Сотрудники МЧС не обнаружили признаков возгорания.

Ранее появлялась информация о том, что в здании НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний на северо-востоке столицы произошел пожар.

Другое возгорание произошло в жилом доме на северо-западе Москвы. Огонь охватил квартиру на 17-м этаже. В процессе тушения спасли одного человека. В результате инцидента никто не пострадал.

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