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На стороне России в конфликте с Украиной выступает не только Китай, но и большая часть стран «глобального Юга». Об этом заявила обозреватель журнала The American Thinker Андреа Видбург.

— Те части света, которые не находятся на американо-англо-европейской оси, любят и уважают Россию, — написала она.

Обозреватель подчеркнула, что большинство стран Южного полушария продолжат вести экономические дела с Россией, несмотря на угрозу санкций со стороны США и Европейского Союза (ЕС).

В статье Видбург ссылается на исследование члена правления Американского комитета по соглашению между США и Россией Кришена Мехты. Согласно данным исследования, положительно о Москве отзываются в Индии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Пакистане и Малайзии, отметила автор.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества.