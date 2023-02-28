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Песков прокомментировал переход спортивных федераций России в Азию

Евгений Жуков
Спорт
Песков прокомментировал переход спортивных федераций России в Азию
Фото: Администрация президента РФ

При решении вопроса перехода российских спортивных федераций в Азиатский регион действовать нужно «очень аккуратно». Об этом во вторник, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

28 февраля Федерация шахмат России была официально принята в состав АФШ. За принятие ФШР в состав Федерации проголосовали 29 делегатов, еще шесть воздержались, а против выступил всего один участник голосования. Полноценный переход запланирован на 1 мая 2023 года.

— Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты, — сообщил Песков РИА Новости, комментируя переход ФШР в состав Азиатской федерации шахмат.

Совет Международной шахматной федерации одобрил переход российских шахматистов в Азию 22 февраля. Решение было принято единогласно. Также комиссия ФИДЕ выпустила для россиян рекомендации по переходу из Европейского шахматного союза в АФШ.

Спорт Дмитрий Песков Азия Россия
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