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Украина уже потерпела поражение в текущем конфликте. Такое мнение высказал во вторник, 28 февраля, американский профессор экономики Ричард Вольф.

— Сейчас Россия контролирует значительную часть бывшей территории Украины. Украинская экономика разорена и теперь зависит от США, — заявил он.

По мнению эксперта, Киев проигрывает в относительном и абсолютном выражении также из-за разваливающейся экономики. От западных стран Украина уже получила около 120 миллиардов, но львиная доля этой суммы ушла на военные расходы, написал Вольф у себя в Twitter.

Аналогичную точку зрения высказал офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, несмотря на заверения Запада, Украина уже проиграла в борьбе с Россией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут определяющими для Украины. По его словам, Киеву нужно сконцентрироваться на наращивании противовоздушной обороны.

О том, почему западные политики говорят о грядущих переменах в ходе конфликта и планируют ли они продолжать помогать Украине, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным.