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США обеспокоены поступающей информацией о ненадлежащем использовании военной помощи Украине. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Во время слушаний в американском Конгрессе министра спросили о работе горячей линии по вопросам поставок оружия Украине. Сторч сообщил, что в Пентагоне действительно получают обратную связь.

— Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать, — заявил Сторч, чьи слова приводит РИА Новости.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что украинское руководство украло половину выделенных Вашингтоном средств. Белый дом в свою очередь будет стараться скрыть это от глаз других стран.

Также Марков поделился с «ВМ», что республиканцы подозревают действующего президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в участии в этом коррупционном механизме. При этом американскому Конгрессу плевать на коррупцию на Украине.