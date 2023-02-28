В РПЦ прокомментировали отказ вуза выдавать диплом сменившему пол студенту

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Невыдача диплома сменившему пол за время обучения студенту находится полностью в компетенции православного вуза. Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Протоиерей подчеркнул, что он также полностью разделяет позицию вуза и поддерживает его решение, передает РИА Новости.

До этого ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что один из православных вузов Москвы отказался выдавать студенту диплом. Сам студент за время обучения совершил трансгендерный переход и получил документы на новое имя.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Особое внимание в документе уделяется пропаганде среди несовершеннолетних граждан. В рамках закона планируется создать механизм, который будет блокировать для них доступ к аудио- и видеофайлам, где присутствует ЛГБТ-информация.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста, а ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.