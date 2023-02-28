Можно ли совмещать работу и учебу: мнение экспертов

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По данным исследования популярного сервиса по поиску работы, четверть россиян считает, что совмещать работу и учебу в университете невозможно. При этом 12 процентов респондентов ответили, что работать надо начинать только после окончания вуза, но не раньше.

Ирина Жуковская, эксперт по трудовому праву:

— Работу и учебу совмещать нужно. Я бы не рекомендовала делать это первокурсникам, потому как им сначала надо адаптироваться в вузе. Однако в последующие годы учебы работа для студента становится необходимостью.

Так молодой человек становится самостоятельнее. У него появляются заработанные собственным трудом деньги, к которым он относится более ответственно. Трудоустройство на период обучения полезно еще и тем, кто выбрал свою специальность неосознанно. С помощью работы или стажировки такие студенты смогут понять, подходит ли им выбранная специальность, и, если нет, сменить ее.

Андрей Лукутин, победитель Всероссийского и городского конкурсов «Учитель года — 2004»:

— Если серьезно относиться к учебе, то очень тяжело совмещать с ней работу. Я часто наблюдаю ситуации, когда человек, проучившийся все четыре года без совмещения, спокойно устраивался на работу. При этом бывали и случаи, когда работающий студент не уделял должного внимания учебе и в итоге становился менее компетентным специалистом, чем те, кто прилежно учился. Да и что говорить, есть очень много специальностей, где процесс обучения особенно важен, поэтому прерывать его нельзя.

Так что совмещение вряд ли сыграет ребятам на руку. Однако все всегда зависит от личностных качеств каждого человека, общей обстановки в стране и множества других факторов, которые стоит обсуждать. На данный момент я бы посоветовал студентам в первую очередь учиться, особенно на первых курсах. О практических навыках, которые, несомненно, тоже необходимы, я бы предложил подумать позже, например, после окончания вуза.

Юрий Наконечный, заместитель председателя Российского профсоюза студентов:

— Главная цель любого обучения — последующее трудоустройство. Необходимо выстроить процесс образования таким образом, чтобы студенты, обучаясь в вузах, уже могли бы работать по специальности. Это будет полезно молодым людям. При этом стоит отметить слабую синергию между работодателем и преподавателями и руководством университетов. Часто выходит так, что после окончания вуза специалиста заново переобучают на рабочем месте. Чтобы избежать этого, стоит попробовать себя в профессии как можно раньше. Это будет способствовать более быстрому карьерному росту в дальнейшем, позволит получить практический опыт.

Хотя, стоит отметить, брать на работу студента работодателю выгодно, ведь молодой специалист не так требователен к зарплате, например. Помимо этого, после окончания обучения такой сотрудник отдаст предпочтение уже знакомой компании, что позволяет строить планы по кадровой политике.

Зулия Лоикова, независимый HR-эксперт:

— Совмещение обучения и работы подходит далеко не всем, ведь это очень серьезная нагрузка. Ее далеко не каждый способен выдержать. Учеба — это тоже сложная и напряженная работа, ведь студент вынужден исследовать, обработать и усвоить огромный поток информации. В некоторых профессиях необходимо уделять достаточно много времени учебе. Да и работодателям невыгоден сотрудник, под которого необходимо подстраиваться — объяснять ему каждую мелочь. Я бы рекомендовала студентам в первую очередь оценивать свой учебный план. Да, совмещение учебы с работой позволяет обрести новые навыки, но это не всем необходимо. Некоторым, наоборот, нужно сначала полностью пройти курс обучения, чтобы сформировать базу для становления в профессии, а потом уже постигать внутреннюю «кухню» отрасли.